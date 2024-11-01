İstanbul'da aylık enflasyon yükseldi! İşte en çok fiyat artışı yaşanan ürünler

Hükümet enflasyonun düştüğünü savunsa da veriler aylık enflasyonun yükseldiğini gösteriyor. İstanbul'un aylık enflasyonu ekimde yüzde 3,9'dan yüzde 3,64'e yükseldi. Yıllık ise yüzde 59,10 olarak kaydedildi.

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İstanbul'da aylık enflasyon yükseldi! İşte en çok fiyat artışı yaşanan ürünler
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı. Verilerde aylık enflasyondaki artış dikkat çekti.

İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64'e yükselirken yıllık yüzde 59,10 oldu.

Enflasyon eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 59,18 olarak kaydedilmişti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en çok artış giyimde kaydedildi. Giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43 yükseliş yaşandı.

Diğer harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17, konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış oldu.

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