İstanbul'da "Çin'deki Fırsat Dünyası" toplantısı yapıldı

Çin’deki fırsat dünyası İstanbul’da konuşuldu. Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un ev sahipliğinde "Çin’deki Fırsat Dünyası Toplantısı" Türk iş insanlarının katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

"İş insanlarının bir mantığı değiştirmesini tavsiye ediyorum. Far East yani Uzak Doğu diyoruz. Please drop far... O uzak kelimesini bir düşürün, hayattan çıkartın. Orası Doğu Batı'ya giderken hiç bir zaman Uzak Batı demiyoruz. Halbu ki Los Angeles'a uçtuğunuzda oraya uçuş mesafesi Çin'in herhangi bir yerinden daha uzun."