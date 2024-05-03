İstanbul'da "Çin'deki Fırsat Dünyası" toplantısı yapıldı

Çin’deki fırsat dünyası İstanbul’da konuşuldu. Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un ev sahipliğinde "Çin’deki Fırsat Dünyası Toplantısı" Türk iş insanlarının katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

"İş insanlarının bir mantığı değiştirmesini tavsiye ediyorum. Far East yani Uzak Doğu diyoruz. Please drop far... O uzak kelimesini bir düşürün, hayattan çıkartın. Orası Doğu Batı'ya giderken hiç bir zaman Uzak Batı demiyoruz. Halbu ki Los Angeles'a uçtuğunuzda oraya uçuş mesafesi Çin'in herhangi bir yerinden daha uzun."

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası’nın Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte iş ve medya dünyası bir araya geldi. Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un (VEİ ŞEDONG) "Türkiye'yi her zaman Çin'in en önemli ortaklarından biri olarak görüyoruz" dedi.

"Şu anda, Türkiye'de faaliyet gösteren 1300'den fazla Çin şirketi bulunmaktadır ve toplam yatırım miktarı 3.2 milyar doları aşmaktadır. Aynı zamanda, birçok Türk şirketinin Çin'de başarı hikayeleri var."

Başkonsolos, Çin ekonomisinin yeni nitelikli üretici güçleriyle temsil edilen gelecekteki gelişme yönünü anlattı.

"Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi’ni önermek ve yüksek kaliteli ‘Kuşak Yol’ inşasını teşvik etmekle uluslararası ekonomik iş birliği için yeni bir platform oluşturuyor."

Etkinlikte ayrıca, Arzum şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Shanghai Elektrik EMBA şirketi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülgün, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Çin ekonomisinin gelişim rotasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Addan Türkkan ve Ekonomist Serhat Latifoğlu da Başkonsolos Wei Xiaodong'un ile sohbet etti.