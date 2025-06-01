İstanbul'da enflasyon alarm veriyor: Gıda ve konut fiyatları cep yakıyor

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, kentte perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar ise yüzde 0,69 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 46,57 yükselirken, en büyük artış gıda ve konut harcamalarında yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da enflasyon alarm veriyor: Gıda ve konut fiyatları cep yakıyor
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İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,83 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, bu artışta en büyük payı gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Gıda harcamaları yüzde 3,24 oranında yükselirken, konut harcamaları da yüzde 3,10’luk artışla dikkat çekti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 46’YI AŞTI

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlardaki yıllık artış oranı yüzde 46,57’ye ulaştı. Toptan fiyatlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,28’lik bir artış yaşandı.

Mayıs ayında eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve otellerde yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12 artış kaydedildi. Bu kalemlerdeki yükseliş de enflasyona doğrudan etki etti.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde en dikkat çekici artış yüzde 2,47 ile inşaat malzemelerinde oldu. Yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,85, madenlerde yüzde 0,49 artış yaşandı. İşlenmemiş maddelerde ise yüzde 0,16’lık bir düşüş kaydedildi.

Yıllık ortalamalara bakıldığında, inşaat malzemeleri fiyatları yüzde 81,37, mensucat yüzde 66,97, kimyevi maddeler yüzde 40,55, gıda maddeleri yüzde 37,55 oranında arttı. Bu artışlar, özellikle yapı ve temel tüketim harcamalarında ciddi maliyet baskılarını işaret ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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