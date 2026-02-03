İstanbul'da ev almak hayal mi? İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler
Gayrimenkul piyasasında 2026 yılı hızlı başladı. İstanbul'da konut fiyatları Ocak ayında yeni bir yükseliş dalgası yakalarken, metrekare birim fiyatlarındaki artış oranı Türkiye ortalamasını geride bıraktı. İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler...
Gayrimenkul sektörü, yeni yıla hareketli bir giriş yaptı. Ocak ayı verilerine göre konut piyasasında yukarı yönlü ivme devam ederken, özellikle daire nitelikli konutlarda artış gözlemlendi.
Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Ülke genelindeki bu artış oranı, Ocak ayında yüzde 3,36 olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL'DA AYLIK ARTIŞ ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Konut yatırımcılarının en çok rağbet gösterdiği şehir olan İstanbul'da ise fiyat hareketliliği daha keskin bir seyir izledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; megakentte Aralık 2025 döneminde 56 bin 631 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı, sadece bir ay içinde 59 bin 179 TL’ye çıktı.
Ocak 2026 verilerine yansıyan bu tablo, İstanbul'da konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 4,5 oranında arttığını belgeledi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ İLÇELER VAR?
Fiyatlardaki bu artışla birlikte ilçeler arasındaki makas da belirginleşti.
Ocak 2026 itibarıyla İstanbul'un en pahalı ilçeleri ve ortalama metrekare satış fiyatları şu şekilde ölçüldü:
Beşiktaş: 152.498 TL/m2
Kadıköy: 150.885 TL/m2
Sarıyer: 145.655 TL/m2
Bakırköy: 110.484 TL/m2
Beykoz: 105.244 TL/m2
Üsküdar: 93.832 TL/m2
Maltepe: 82.052 TL/m2
Ataşehir: 77.097 TL/m2
Zeytinburnu: 73.706 TL/m2
Şişli: 72.471 TL/m2
İŞTE EN UCUZ İLÇELER
Geçen ay ortalama metrekare satış fiyatı en düşük ilçeler ise şunlar oldu:
Esenyurt: 27.684 TL/m2
Silivri: 38.059 TL/m2
Sultangazi: 38.352 TL/m2
Arnavutköy: 39.135 TL/m2
Beylikdüzü: 40.429 TL/m2
Fatih: 41.948 TL/m2
Esenler: 42.157 TL/m2
Gaziosmanpaşa: 44.182 TL/m2
Avcılar: 44.909 TL/m2
Güngören: 45.326 TL/m2
Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Bakırköy, kentin en yüksek metrekare birim fiyatına sahip ilçeleri olarak listedeki yerlerini korudu.
En pahalı ilçeler sıralamasında iki yaka arasındaki denge ise bozulmadı; listenin zirvesinde Anadolu ve Avrupa yakasından 5’er ilçe yer aldı.
ESENYURT'TA FİYATLAR ORTALAMANIN YARISI
Yüksek konut arzı ile bilinen Esenyurt, Ocak ayında da İstanbul'un "en ucuz" ilçesi konumunu sürdürdü. İlçedeki fiyatlamada en çarpıcı veri, metrekare satış fiyatlarının il ortalamasının yarısına kadar gerilemesi oldu. Esenyurt’u takip eden diğer uygun fiyatlı ilçelerde ise rakamların bir anda 10 bin TL ve üzerinde artış gösterdiği kaydedildi. Veriler, mega kentin batı kesimlerinin konut fiyatları açısından daha erişilebilir bölge olarak öne çıktığını gösteriyor.
İstanbul’un tam merkezinde yer almasına rağmen Fatih ilçesi, sahip olduğu yapı stoku nedeniyle farklı bir grafik çiziyor. Bölgedeki eski konut stokunun fazla olması, Fatih'i aylardır metrekare fiyatı en düşük ilçeler arasında tutuyor. Ancak eski binaların aksine yeni yapılarda durum tam tersi bir seyir izliyor. İlçedeki 0-4 yaş aralığındaki yeni konutlarda ortalama metrekare fiyatının 81.051 TL’ye kadar yükselmesi dikkat çekiyor.