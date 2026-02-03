İstanbul'da ev almak hayal mi? İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler

ESENYURT'TA FİYATLAR ORTALAMANIN YARISI

Yüksek konut arzı ile bilinen Esenyurt, Ocak ayında da İstanbul'un "en ucuz" ilçesi konumunu sürdürdü. İlçedeki fiyatlamada en çarpıcı veri, metrekare satış fiyatlarının il ortalamasının yarısına kadar gerilemesi oldu. Esenyurt’u takip eden diğer uygun fiyatlı ilçelerde ise rakamların bir anda 10 bin TL ve üzerinde artış gösterdiği kaydedildi. Veriler, mega kentin batı kesimlerinin konut fiyatları açısından daha erişilebilir bölge olarak öne çıktığını gösteriyor.