İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler belli oldu

Endeksa'da yayımlanan son verilere göre İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler belirlendi. Ortalama olarak 100 metrekareden hesaplandığında ev fiyatları İstanbul ilçelerinde ne kadar oldu? İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçe hangisi? Tuzla'da, Ümraniye'de, Kartal'da ve Esenyurt'ta ev fiyatları ne kadar? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

İSTANBUL'DA EV FİYATLARI EN UCUZ İLÇELER

Endeksa'nın yayımlamış olduğu son bilgilere göre İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler aşağıdaki gibidir;

1. Esenyurt - 2 milyon 14 bin TL

2. Sultangazi - 2 milyon 800 bin TL

3. Beylikdüzü - 2 milyon 835 bin TL

4. Arnavutköy - 2 milyon 844 bin TL

5. Güngören - 2 milyon 982bin TL

6. Silivri - 2 milyon 987 bin TL

7. Sultanbeyli - 3 milyon 66 bin TL

8. Avcılar - 3 milyon 130 bin TL

9. Bahçelievler - 3 milyon 155 bin TL

10. Sancaktepe - 3 milyon 188 bin TL

11. Esenler - 3 milyon 200 bin TL

12. Fatih - 3 milyon 283 bin TL

13. Gaziosmanpaşa - 3 milyon 295 bin TL

14. Bağcılar - 3 milyon 394 bin TL

15. Küçükçekmece - 3 milyon 469 bin TL

16. Pendik - 3 milyon 661 bin TL

17. Bayrampaşa - 3 milyon 702 bin TL

18. Çatalca - 3 milyon 757 bin TL

19. Büyükçekmece - 3 milyon 761 bin TL

20. Çekmeköy - 3 milyon 894 bin TL

21. Tuzla - 3 milyon 900 bin TL

22. Ümraniye - 4 milyon 369 bin TL

23. Kağıthane - 4 milyon 375 bin TL

24. Başakşehir - 4 milyon 387 bin TL

25. Kartal - 4 milyon 525 bin TL

26. Zeytinburnu - 4 milyon 573 bin TL

27. Eyüpsultan - 4 milyon 697 bin TL

28. Ataşehir - 4 milyon 999 bin TL