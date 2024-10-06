İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler belli oldu
İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler Endeksa'dan elde edilen son verilere göre belli oldu. Peki İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçede fiyatlar ne durumda? İşte yanıtı...
Endeksa'da yayımlanan son verilere göre İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler belirlendi. Ortalama olarak 100 metrekareden hesaplandığında ev fiyatları İstanbul ilçelerinde ne kadar oldu? İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçe hangisi? Tuzla'da, Ümraniye'de, Kartal'da ve Esenyurt'ta ev fiyatları ne kadar? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...
İSTANBUL'DA EV FİYATLARI EN UCUZ İLÇELER
Endeksa'nın yayımlamış olduğu son bilgilere göre İstanbul'da ev fiyatları en ucuz ilçeler aşağıdaki gibidir;
1. Esenyurt - 2 milyon 14 bin TL
2. Sultangazi - 2 milyon 800 bin TL
3. Beylikdüzü - 2 milyon 835 bin TL
4. Arnavutköy - 2 milyon 844 bin TL
5. Güngören - 2 milyon 982bin TL
6. Silivri - 2 milyon 987 bin TL
7. Sultanbeyli - 3 milyon 66 bin TL
8. Avcılar - 3 milyon 130 bin TL
9. Bahçelievler - 3 milyon 155 bin TL
10. Sancaktepe - 3 milyon 188 bin TL
11. Esenler - 3 milyon 200 bin TL
12. Fatih - 3 milyon 283 bin TL
13. Gaziosmanpaşa - 3 milyon 295 bin TL
14. Bağcılar - 3 milyon 394 bin TL
15. Küçükçekmece - 3 milyon 469 bin TL
16. Pendik - 3 milyon 661 bin TL
17. Bayrampaşa - 3 milyon 702 bin TL
18. Çatalca - 3 milyon 757 bin TL
19. Büyükçekmece - 3 milyon 761 bin TL
20. Çekmeköy - 3 milyon 894 bin TL
21. Tuzla - 3 milyon 900 bin TL
22. Ümraniye - 4 milyon 369 bin TL
23. Kağıthane - 4 milyon 375 bin TL
24. Başakşehir - 4 milyon 387 bin TL
25. Kartal - 4 milyon 525 bin TL
26. Zeytinburnu - 4 milyon 573 bin TL
27. Eyüpsultan - 4 milyon 697 bin TL
28. Ataşehir - 4 milyon 999 bin TL