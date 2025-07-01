İstanbul’da fiyatlar yeniden tırmandı! Haziranda enflasyon zirve yaptı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un enflasyonuna ilişkin 2025 Haziran ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. İTO’nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 arttı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 44,38 oldu.

KONUT HARCAMALARI BAŞI ÇEKTİ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı konut harcamaları grubunda kaydedildi. Bu grupta yüzde 2,70 oranında artış yaşandı. Konut grubunda yer alan bazı ürün ve kamu hizmetlerindeki fiyat değişimleri bu artışta etkili oldu.

Konut harcamalarının ardından en çok artış gösteren diğer gruplar da dikkat çekti. Ev eşyası harcamaları yüzde 2,57 oranında yükseldi. Lokanta ve oteller grubunda ise fiyatlar yüzde 1,98 arttı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı da yüzde 1,93 olarak kaydedildi.

Ulaştırma harcamaları yüzde 1,67 oranında artarken; eğitim, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık, haberleşme ve giyim gruplarında da sınırlı artışlar yaşandı. Bu artışlar, şehirdeki genel tüketim maliyetlerinin birçok kalemde yukarı yönlü hareket ettiğini ortaya koydu.

Alkollü içecekler ve tütün grubu yüzde 0,21 oranında artarken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 0,07’lik azalışla endekste düşüş gösteren tek grup oldu. Bu durum, tüketicilerin zorunlu olmayan harcamalarda geri çekildiğine işaret olarak yorumlandı.

İTO’nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da 2024 Haziran ayına kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 44,38 oranında artış yaşandı.