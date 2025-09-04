İstanbul’da geçim krizi: Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!

İPA’nın araştırmasına göre, temmuz ayına kıyasla İstanbul’da yaşam maliyeti 2.136 TL yükseldi. Böylece kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam gideri 98.735 TL’ye ulaştı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43,23’E ÇIKTI

Dünya Gazetesi'ne göre, İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,23 oranında arttı. Ağustos 2024’teki seviyeye göre hesaplanan artış, son bir yılda hane bütçelerine 30 bin TL’den fazla ek yük getirdi.

100 BİN TL SINIRINA DAYANDI

Araştırmaya göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı. Ortalama yaşam gideri 98.735 TL olarak hesaplandı. Kentteki yükselişte özellikle gıda, barınma, ulaşım ve enerji kalemlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu.