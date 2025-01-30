İstanbul'da kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? Hangi marketlerde fiyatlar sabit?

Ramazan öncesi İstanbul'da et fiyatlarının sabitlenmesine karar verildi. Peki İstanbul'da kırmızı et fiyatları ne kadar? Kıyma ve kuşbaşının kilosu ne kadar oldu?

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? Hangi marketlerde fiyatlar sabit?
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Ramazan ayı öncesinde, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler, kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Et ve Süt Kurumu'ndan temin edilen etler, belirlenen fiyatlarla satışa sunulacak. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı süresince geçerli olacak uygulama, 28 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu fiyat sabitleme kararı, yalnızca İstanbul’da değil, Ankara’daki 18 PERDER üyesi markette de geçerli olacak.

KAÇ MARKETTE ET FİYATLARI SABİT?

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı açıklamada “30 üyemizde, 1.500 şubemizde geçerli olacak. Ankara’da da uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

Bu karar, vatandaşların artan et fiyatları karşısında daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlayacak.

ET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

PERDER tarafından açıklanan sabit et fiyatları şu şekilde olacak:

Dana kıyma: 379 TL
Dana kuşbaşı: 399 TL
Tranç: 459 TL
Kontrfile ve biftek: 649 TL
Antrikot ve dana pirzola: 699 TL

Ayrıca Güzeldere, “Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.” dedi.

ZİNCİR MARKETLERDE ET FİYATLARI SABİTLENDİ Mİ?

PERDER üyesi yerel marketlerin bu kararı, zincir marketlerin de benzer bir adım atıp atmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde de fiyat sabitleme uygulamalarının olup olmayacağı merak konusu.

Bu süreçte, Et ve Süt Kurumu’nun yeniden uygun fiyatlı et tedarikine başlaması, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Milliyet’e verdiği demeçte, fiyat sabitleme kararının piyasa üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıllarda da Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu, yerel market zincirlerine ucuz et tedariki sağladı. Bu tür uygulamalar, piyasada dengeleyici bir rol oynuyor.”

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