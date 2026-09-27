İstanbul'da simide büyük zam! Fiyatı 30 TL oldu, Bakanlıktan anında denetim hamlesi geldi

İstanbul'da sokakların vazgeçilmez lezzeti olan simit fiyatlarında artış yaşandı. Daha önce 25 TL'den satılan simidin fiyatı 5 TL'lik zamla birlikte 30 TL'ye yükseldi. Fiyat artışının ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin saha denetimlerinin başlatıldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da simide büyük zam! Fiyatı 30 TL oldu, Bakanlıktan anında denetim hamlesi geldi
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İstanbul'daki simit fiyatı artışının ardından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

Saha İncelemeleri: İşletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediği, gerçekleştirilen saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir.

İdari Yaptırım Uyarısı: Denetimlerde fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar ve hukuki süreçler uygulanacaktır.

Tüketici Vurgusu: Temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.

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