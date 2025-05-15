İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak?

İstanbul'da her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranında yapılan su zammına ek olarak, yüzde 10 oranında yeni bir artış daha eklendi. Yeni tarifeler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirdi. 

1 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 2

Toplantıda, İSKİ Genel Kurulu’nda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin yeni tarife teklifi görüşüldü.

2 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 3

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 ek zam yapılmasını öngören teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste alınan karar doğrultusunda, İstanbul’da suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarına ek olarak yüzde 10 oranında zam yapılacak.

3 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 4

YENİ TARİFELER NASIL OLACAK?

1 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni su tarifeleri şöyle belirlendi:

4 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 5

Konutlarda su fiyatları:

1. Kademe (0-15 metreküp): 42,37 TL → 46,62 TL
2. Kademe (16-30 metreküp): 64,58 TL → 71,04 TL
3. Kademe (31 metreküp ve üzeri): 93,40 TL → 102,75 TL

5 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 6

İş yerlerinde su fiyatları:

1. Kademe (0-15 metreküp): 111 TL → 122,10 TL
2. Kademe (16-50 metreküp): 117,52 TL → 129,30 TL
3. Kademe (51-100 metreküp): 144,46 TL → 158,91 TL
4. Kademe (101 metreküp ve üzeri): 151,03 TL → 166,14 TL

6 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 7

HAZİRAN'DAN SONRA AYLIK GÜNCELLEME GELECEK

İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifte, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatların her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden güncelleneceği belirtildi.

7 8
İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak? - Resim: 8

İlgili karar metninde, "TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' formülüyle fiyatlar belirlenecek. Açıklanan verilerin ardından en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacak." ifadelerine yer verildi.

8 8
suya zam