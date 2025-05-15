İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak?

HAZİRAN'DAN SONRA AYLIK GÜNCELLEME GELECEK

İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifte, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatların her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden güncelleneceği belirtildi.