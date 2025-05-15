İstanbul'da suya zam geldi! Yeni tarifeler nasıl olacak?
İstanbul'da her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranında yapılan su zammına ek olarak, yüzde 10 oranında yeni bir artış daha eklendi. Yeni tarifeler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirdi.
Toplantıda, İSKİ Genel Kurulu’nda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin yeni tarife teklifi görüşüldü.
İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 ek zam yapılmasını öngören teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
Mecliste alınan karar doğrultusunda, İstanbul’da suya her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarına ek olarak yüzde 10 oranında zam yapılacak.
YENİ TARİFELER NASIL OLACAK?
1 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni su tarifeleri şöyle belirlendi:
Konutlarda su fiyatları:
1. Kademe (0-15 metreküp): 42,37 TL → 46,62 TL
2. Kademe (16-30 metreküp): 64,58 TL → 71,04 TL
3. Kademe (31 metreküp ve üzeri): 93,40 TL → 102,75 TL
İş yerlerinde su fiyatları:
1. Kademe (0-15 metreküp): 111 TL → 122,10 TL
2. Kademe (16-50 metreküp): 117,52 TL → 129,30 TL
3. Kademe (51-100 metreküp): 144,46 TL → 158,91 TL
4. Kademe (101 metreküp ve üzeri): 151,03 TL → 166,14 TL
HAZİRAN'DAN SONRA AYLIK GÜNCELLEME GELECEK
İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifte, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatların her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden güncelleneceği belirtildi.
İlgili karar metninde, "TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' formülüyle fiyatlar belirlenecek. Açıklanan verilerin ardından en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacak." ifadelerine yer verildi.