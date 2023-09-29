İstanbul'da Taksi Dönüşümünde Süre Uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda sürücü güzergahları, yayalaştırma projeleri ve toplu ulaşımla ilgili konular ele alındı. Sarıyer ilçesi Gümüşdere Caddesi’nin hafriyat, kum, mısır agrega, maden yükü taşıyan araçların geçişinin yasaklanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesi teklifi de görüşüldü. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.