İstanbul'da taksi ücretlerine dev zam yolda: İşte talep edilen oran

Yeni yılla birlikte birçok kalemdeki fiyat artışlarına bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetleri işaret ederek İBB'nin kapısını çaldı ve talep ettikleri zam oranını açıkladı.

Yeni yıla sayılı günler kala ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat artışı yapılacağı duyuruldu.

Zam furyasına İstanbul'daki taksiciler de katıldı. Artan maliyetleri gerekçe gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvuruda bulunduklarını belirterek bekledikleri yeni tarifeyi duyurdu.

"ZAM TALEBİMİZ EN AZ YÜZDE 30"

Yeni yılda taksi ücretlerine zam yapılmasını istediklerini ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."

İstanbul'da son olarak Eylül 2025'te yapılan tarife güncellemesiyle taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti.

Taksi ücretlerine talep edilen yüzde 30'luk zammın onaylanması halinde güncel tarifede ciddi bir artış yaşanacak. Buna göre; taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

