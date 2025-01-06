İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46'lık oranında zam teklifi reddedildi. Toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Karar çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ocak ayı toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda İBB tarafından toplu taşımaya yüzde 46 zam yapılması teklif edildi. Yüzde 46'lık zam oranı, oy çokluğuyla reddedildi.

Ücret tarifesine ilişkin zam oranı, alt komisyonlarda görüşülecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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