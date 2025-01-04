İstanbul'da ulaşıma zam mı gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklif kabul edilirse toplu taşımada tek geçiş ücreti 20 liradan 31 liraya yükselecek.

İstanbul'da ulaşıma zam mı gelecek?
Yayınlanma:

26 Aralık'ta yapılması planlanan ancak 6 Ocak tarihine ertelenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısıyla birlikte İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifesi yeniden belirlenecek.

Zam teklifi kabul edilirse İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 20 liradan 31 liraya yükselecek.

Yeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. Zam teklifi kabul edilirse, kent genelinde ulaşım maliyetleri artacak.

İstanbullular teklifin geri çekilmesini istiyor.

2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı!2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı!Kültür Sanat
ibb İstanbulda ulaşım zammı
Günün Manşetleri
DEM Parti heyetine 2. kez İmralı yolu açılıyor
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'da şiddetli deprem
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı
2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı! 2025 BAFTA Ödülleri’nde heyecan başlıyor: İlk tur adayları açıklandı!
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı
İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi? İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi?