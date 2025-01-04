İstanbul'da ulaşıma zam mı gelecek?

26 Aralık'ta yapılması planlanan ancak 6 Ocak tarihine ertelenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısıyla birlikte İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifesi yeniden belirlenecek.



Zam teklifi kabul edilirse İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 20 liradan 31 liraya yükselecek.



Yeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. Zam teklifi kabul edilirse, kent genelinde ulaşım maliyetleri artacak.



İstanbullular teklifin geri çekilmesini istiyor.