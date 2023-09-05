İstanbul'da yaşam maliyeti dudak uçuklattı! 4 kişilik aile 43 bin liraya geçinebiliyor

Türkiye’de hayat pahalılığı katlanarak artıyor, büyükşehirlerde yaşam gün geçtikçe zorlaşıyor. Megakent İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti hesaplandı. Araştırmaya göre İstanbul'da 43 bin lira kazancı olmayan yoksul sayılıyor.

İstanbul'da yaşam maliyeti dudak uçuklattı! 4 kişilik aile 43 bin liraya geçinebiliyor
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ŞEVVAL İSKENDER

İstanbul Planlama Ajansı Ağustos ayında İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini hesapladı.

16 Milyon nüfuslu megakentte yaşamanın maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 38 bin 828 lira olarak hesaplanmıştı.

Ayda bir dışarıda yemek yemek, sosyal etkinlik faaliyetlerine gitmek İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için her geçen gün imkansızlaşıyor.

İstanbul Planlama Ajansının araştırmasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin artış oranları da mercek altına alındı. Fiyat artışının en çok yaşandığı, sofraların temel ihtiyacı zeytinyağı yüzde 144,37 artış ile liste başında yer aldı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # enflasyon
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