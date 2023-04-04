İstanbul'da yaşam maliyeti ne kadar? İstanbul Planlama Ajansı açıkladı

İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31.788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.