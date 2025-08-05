İstanbul’da yaşamak cep yakıyor: Aylık maliyet 96 bini aştı!
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam gideri bir yılda yüzde 45 arttı. Temmuz 2025 itibarıyla bu maliyet 96 bin 599 TL’ye ulaştı. Her ay düzenli artış gösteren masraflar, İstanbulluların belini büküyor.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Temmuz 2025 dönemine ait “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 45,15 oranında artış gösterdi.
Dünya Gazetesi'ne göre, bu oranla birlikte dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki ortalama yaşam maliyeti 96 bin 599 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde megakentte yaşam maliyeti, bir önceki aya göre ise yüzde 3,35 oranında arttı. Artışlar her ay düzenli şekilde devam etti.
İSTANBULLUNUN CEBİNE AY AY DARBE
2025 yılı boyunca yaşanan aylık artış oranları da İPA tarafından sıralandı. Buna göre:
Ocak: %7,10
Şubat: %3,10
Mart: %2,38
Nisan: %2,91
Mayıs: %1,88
Haziran: %1,90
Temmuz: %3,35
AY AY ARTIŞ TABLOSU
Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 2025 yılının her ayında düzenli olarak yükseldi. Ocak ayında 82 bin TL seviyesinde olan bu maliyet, Temmuz itibarıyla 96 bini aştı. Aylara göre değişim oranları ve yaşam giderleri şöyle:
Ocak 2025: 82.880 TL
Şubat 2025: 85.453 TL
Mart 2025: 87.485 TL
Nisan 2025: 90.032 TL
Mayıs 2025: 91.722 TL
Haziran 2025: 93.465 TL
Temmuz 2025: 96.599 TL
Bu verilere göre sadece son bir ayda, yani Haziran’dan Temmuz’a geçişte yaşam maliyeti 3.134 TL birden arttı.