İstanbul’da yaşamak cep yakıyor: Aylık maliyet 96 bini aştı!

AY AY ARTIŞ TABLOSU

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 2025 yılının her ayında düzenli olarak yükseldi. Ocak ayında 82 bin TL seviyesinde olan bu maliyet, Temmuz itibarıyla 96 bini aştı. Aylara göre değişim oranları ve yaşam giderleri şöyle: