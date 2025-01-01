İstanbul'daki fiyat artışları belli oldu

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar yüzde 0,82 artış gösterdi. Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı en fazla konut harcamaları grubunda gerçekleşti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'daki fiyat artışları belli oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. İTO'nun açıkladığı verilerle birlikte megakentteki fiyat artışları da belli oldu.

Buna göre, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 arttı.

Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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