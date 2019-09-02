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İstanbullulara son zam haberi İSPARK'tan geldi

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zam yürürlüğe girdi. Zamlı tarifeye göre 4 lira olan taksimetre ücreti 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. İstanbullulara 2'inci zam haberi ise İSPARK'tan geldi. Tüm otoparklara yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı.

İstanbullulara son zam haberi İSPARK'tan geldi

Taksi ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zam uygulamaya başladı. İstanbul'da 4 liradan açılan taksimetre artık 5 liradan çıktı.

İki yıl aradan sonra yapılan yüzde 25'lik zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

İstanbullulara bir zam haberi de İSPARK'tan geldi. İstanbul'da bulunan bütün otoparklara yüzde 40 ile yüzde 50 arası zam yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zammı finansal düzenleme olarak tanımladı.

Milyonlarca kişiyi etkileyen zamlı otoparak ücretleri sabah saatlerinde uygulanmaya başladı.

İmamoğlu, belediyeden çıkarılan işçilerle ilgili de açıklamada bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ispark
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