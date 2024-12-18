İstanbullunun en büyük derdi ekonomi

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Kasım 2024 Raporu'nu açıkladı. Rapor hazırlanırken 1-7 Aralık tarihlerinde toplamda bin 100 kişiyle telefonda görüşüldü.



Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 64,8'i gibi çok büyük bir kısmı evindeki en temel gündemin ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti.



Kiracıların yüzde 11,6’sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53,3’ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.



Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 60,4 ile trafik, yüzde 55 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44 ile sığınmacılar olarak belirlendi.