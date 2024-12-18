İstanbullunun en büyük derdi ekonomi

İstanbulluların Kasım ayında evlerindeki en büyük gündem ekonomi oldu. İstanbul Planlama Ajansı'nın anketine göre katılımcılar asgari ücretin 33 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

İstanbullunun en büyük derdi ekonomi
Yayınlanma:

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Kasım 2024 Raporu'nu açıkladı. Rapor hazırlanırken 1-7 Aralık tarihlerinde toplamda bin 100 kişiyle telefonda görüşüldü.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 64,8'i gibi çok büyük bir kısmı evindeki en temel gündemin ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti.

Kiracıların yüzde 11,6’sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53,3’ü kasım ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 60,4 ile trafik, yüzde 55 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44 ile sığınmacılar olarak belirlendi.

Grev başladı, 64 yıllık fabrika durduGrev başladı, 64 yıllık fabrika durduYurt
istanbul
Günün Manşetleri
Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü!
Külliye'de gizli toplantı!
DEM Parti'nin imralı ziyaretiyle ilgili açıklama
Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kasımda 153 bin 14 konut satıldı
İstanbul'da fuhuş operasyonu
Şam Havalimanı'ndan ilk uçuş yapıldı
Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
Çok Okunanlar
Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar! Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar!
Ömrü kısaltıyormuş! Bu gıdayı sakın tüketmeyin Ömrü kısaltıyormuş! Bu gıdayı sakın tüketmeyin
Külliye'de gizli toplantı! Külliye'de gizli toplantı!
2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu!
Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması