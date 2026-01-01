İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının son enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aralık ayında perakende fiyatlarda yaşanan hareketlilik mercek altına alınırken, en çok artışın yaşandığı kalem dikkat çekti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin piyasa verilerini açıkladı.
Yılın son ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda incelendiğinde ise enflasyon oranı yüzde 37,68 olarak kayıtlara geçti.
LOKANTA VE OTELLERDE FİYATLAR YÜKSELDİ
Aralık ayında harcama grupları incelendiğinde en yüksek artışın yaşandığı sektör Lokanta ve Oteller grubu oldu. Bu grupta yüzde 3,24'lük bir artış gerçekleşti. Bunu yüzde 2,93 ile Sağlık harcamaları ve yüzde 2,25 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler grubu takip etti.
Diğer harcama gruplarındaki artış oranları ise şu şekilde sıralandı: Ev Eşyası harcamalarında yüzde 2,00, Konut harcamalarında yüzde 1,90, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 1,65, Eğlence ve Kültür harcamalarında yüzde 1,38.
Artışın en sınırlı kaldığı gruplar ise yüzde 0,58 ile Haberleşme, yüzde 0,13 ile Alkollü İçecekler ve Tütün, yüzde 0,09 ile Eğitim harcamaları oldu.
GİYİM VE ULAŞIMDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
Fiyatların yukarı yönlü hareketinin aksine iki grupta azalış tespit edildi. Aralık ayında Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77 oranında düşüş yaşanırken, Ulaştırma harcamaları grubu da yüzde -0,69 oranında geriledi. Böylece ayın en çok düşüş gösteren grubu Giyim ve Ayakkabı oldu.
ARTIŞIN NEDENLERİ AÇIKLANDI
İTO verilerine göre, fiyat değişimlerinin arkasındaki sebepler de netleşti. Lokanta ve Otel harcamalarındaki artışın temel nedeni piyasa koşullarına bağlandı.
Sağlık grubundaki yükselişte ise bazı ürünlerde yapılan kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.
Gıda harcamalarındaki artışın kış mevsimi etkisinden kaynaklandığı belirtilirken; Konut, Ev Eşyası ve Çeşitli Mal ve Hizmetler gruplarındaki değişimlerde ürün ve hizmet bazlı fiyat oynamaları belirleyici oldu. Giyim ve Ulaştırma gruplarında izlenen aşağı yönlü hareketin ise piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştiği ifade edildi.