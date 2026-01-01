İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı

LOKANTA VE OTELLERDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Aralık ayında harcama grupları incelendiğinde en yüksek artışın yaşandığı sektör Lokanta ve Oteller grubu oldu. Bu grupta yüzde 3,24'lük bir artış gerçekleşti. Bunu yüzde 2,93 ile Sağlık harcamaları ve yüzde 2,25 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler grubu takip etti.