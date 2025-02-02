İstanbul'un aylık enflasyonu uçtu

İstanbul'da aylık enflasyon bir önceki aya göre katlandı. Aralık ayında yüzde 1,74 olan aylık enflasyon ocakta yüzde 5,16'ya çıktı.

İstanbul Ticaret Odası, kentin ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. 1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaşılan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", 1 Şubat'tan itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilendi.

1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye yükseldi.

3 Şubat Pazartesi günü de Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon verilerini paylaşacak.