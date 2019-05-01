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İstanbul'un enflasyonu yüzde 2,81

İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan'da önceki aya göre yüzde 2,81 arttı. En büyük değişim yüzde 10,09 ile giyimde görüldü. Gıda fiyat artışı ise yüzde 3,25 oldu.

İstanbul'un enflasyonu yüzde 2,81

İstanbul Ticaret Odası İstanbul'daki enflasyon verilerine ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, Nisan'da önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar yüzde 2,53 arttı.

Yıllık değişim ise; perakende fiyatlarda yüzde 19,06, toptan fiyatlarda yüzde 24,08 yükseliş şeklinde oldu.

Perakende fiyatlar aylık bazda; giyimde yüzde 10,09 yükseldi. Bu en büyük değişim olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise; madenler grubunda yüzde 6,78, gıda maddelerinde yüzde 3,80 yükseliş yaşandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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