İstanbul'un Mayıs Ayı enflasyonunu açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2026 dönemine ait İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi (Perakende) ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, mega kentte hem perakende hem de toptan fiyatlardaki yükseliş trendi mayıs ayında da hız kesmeden devam etti.

İşte İTO verilerine göre İstanbul'da aylık ve yıllık enflasyon oranları ile harcama gruplarının tam karnesi:

İstanbul'da Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları

Aylık Perakende Fiyatlar: İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi, mayıs ayında bir önceki aya (Nisan) kıyasla yüzde 1,53 oranında artış gösterdi.

Aylık Toptan Fiyatlar: Şirketlerin ve üreticilerin maliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise aylık bazda yüzde 1,58 arttı.

Yıllık Perakende Enflasyon: Geçen yılın aynı ayına (Mayıs 2025) göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,77 olarak gerçekleşti.

Yıllık Toptan Enflasyon: Toptan fiyatlarda yıllık bazdaki artış grafiği ise yüzde 23,35 olarak kayıtlara geçti.

Perakende Dünyası: Yaz Dönemi Öncesi Lokanta Ve Oteller Grubu Uçuşa Geçti

Mayıs ayında bir önceki aya göre perakende harcama gruplarında yaşanan değişimlerin büyükten küçüğe sıralaması şu şekildedir:

Lokanta ve Oteller: Yüzde 4,14 artışla mayıs ayının zam şampiyonu oldu. Bu yükselişte yaz dönemi açılışı, yaklaşan tatil etkisi ve piyasa koşulları doğrudan etkili oldu.

Konut Harcamaları: Piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 3,00 artış gösterdi.

Eğlence ve Kültür: Yüzde 2,70 oranında yükseldi.

Ev Eşyası: Yüzde 2,07 artış kaydetti.

Giyim ve Ayakkabı: Yüzde 1,84 yükseldi.

Haberleşme: Yüzde 1,47 artış gösterdi.

Çeşitli Mal ve Hizmetler: Yüzde 1,25 arttı.

Eğitim: Yüzde 0,96 yükseliş sergiledi.

Ulaştırma: Yüzde 0,86 artış yaşadı.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Tarımdaki mevsim geçiş etkisinin sürmesiyle aylık bazda sınırlı kalarak yüzde 0,83 arttı.

Sağlık: Yüzde 0,53 artış kaydetti.

Alkollü İçecekler ve Tütün (Fiyatı Düşen Tek Grup): Mayıs ayında fiyatı gerileyen tek harcama grubu yüzde 0,03 azalışla sigorta ve tütün sektörü oldu.

Toptan Fiyatlar: Madenler Ve Gıda Maddeleri Lokomotif Oldu

Üretim ve toptan ticaret ayağında mayıs ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren ve yıllık zirveye oynayan sektör verileri:

Aylık Bazda Toptan Artışlar:

Madenler: Yüzde 4,04 artışla toptan fiyatların zirvesine yerleşti.

Gıda Maddeleri: Yüzde 2,70 oranında yükseldi.

İnşaat Malzemeleri: Yüzde 1,13 artış gösterdi.

İşlenmemiş Maddeler: Yüzde 0,67 büyüdü.

Kimyevi Maddeler: Yüzde 0,56 artış kaydetti.

Mensucat (Tekstil): Mayıs ayında herhangi bir fiyat değişimi gözlenmedi, sıfır çekerek sabit kaldı.

Yakacak ve Enerji Maddeleri: Aylık bazda yüzde 0,25 oranında azalış gösterdi.

Sektörlerin Yıllık Toptan Enflasyon Dağılımı:

İnşaat Malzemeleri: Yıllık yüzde 31,30 artışla maliyet yükünde ilk sırada.

Madenler: Yıllık bazda yüzde 30,69 yükseldi.

Gıda Maddeleri: Yıllık artışı yüzde 26,65 oldu.

Yakacak ve Enerji: Yıllık yüzde 21,93 artış kaydetti.

Mensucat (Tekstil): Yıllık bazda yüzde 17,61 büyüdü.

İşlenmemiş Maddeler: Yıllık yüzde 14,29 artış gösterdi.

Kimyevi Maddeler: Yıllık yüzde 10,51 ile en düşük yıllık artışı sergileyen grup oldu.