İstanbul’un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul’un ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre aylık artış yüzde 4,56 olarak gerçekleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Yayınlanma:

İstanbul’un ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 4,56 artış kaydetti.

2023=100 bazlı endekse göre, 2025 yılının ocak ayına kıyasla 2026 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimi yüzde 36,15 olarak ölçüldü.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı varAntalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı varGündem
Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandıAltında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandıEkonomi
Merkez Bankası 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal ettiMerkez Bankası 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal ettiEkonomi
istanbul ocak ayı enflasyon
Günün Manşetleri
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Çok Okunanlar
1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları
Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandı Altında tarihi düşüş! 1983'ten beri en sert kayıp yaşandı
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek? Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi... Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...