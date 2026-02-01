İstanbul’un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul’un ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 4,56 artış kaydetti.
2023=100 bazlı endekse göre, 2025 yılının ocak ayına kıyasla 2026 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimi yüzde 36,15 olarak ölçüldü.