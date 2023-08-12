İşte 2023 halka arz takvimi

SPK’ya halka arz başvurusunda bulunup, ardından belli nedenlerle iptal edilenler dışında, halka arz olmayı bekleyen şirketlerin, taslak izahnamede belirtilen özet detayları şöyle:

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

55.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Dmr Unlu Mamuller

50.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Durukan Şekerleme

15.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Altınkılıç Gıda

33.885.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Penti Tekstil

144.344.694 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Alcas Metal

17.186.300 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Meka Beton Santralleri

15.900.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Ebebek Mağazacılık

48.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Gıpta Ofis Kırtasiye

40.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Tab Gıda

46.483.400 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Büyük Hekimoğulları Gıda

165.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler

37.950.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Hat – San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat

44.300.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Reeder Teknoloji

197.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Şeker Yatırım Menkul Değerler

50.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Efor Çay

35.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Tarkim Bitki Koruma

5.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Akçelik Demir Çelik

26.250.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

207.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

36.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Dofer Yapı Malzemeleri

17.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Mega Metal

60.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Borlease Otomotiv

54.050.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

73.700.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Narlı Feribot İşletmeciliği

6.250.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

30.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Tavuk Dünyası

18.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Oba Makarnacılık

Oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olup, pay miktarı açıklanmadı.

Kızılay İçecek

9.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

SMM Tekstil

12.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Hdm Çelik Boru

40.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm

15.200.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Tezkim Tarımsal Kimya

13.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Kaymet Metal

10.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Kıraç Galvaniz

28.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Netcad Yazılım

18.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Mikro Yazılımevi

95.907.079 Pay halka arz edilecek. Dağıtım yöntemi belli değil.

OutMedya İletişim

3.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Destek Finans Faktoring

19.166.667 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma

4.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri

24.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Sümer Faktoring

24.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Omega Elektrik Pano

11.600.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

N11 Doğuş Planet

33.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/2023-halka-arz-takvimi-ve-detaylar