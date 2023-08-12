İşte 2023 halka arz takvimi
2023 yılında, Borsa İstanbul'da halka arz çalışmaları hız kazanırken, şu an itibarıyla SPK onayını bekleyen 50'den fazla firma bulunmaktadır. İşte ayrıntılar...
SPK’ya halka arz başvurusunda bulunup, ardından belli nedenlerle iptal edilenler dışında, halka arz olmayı bekleyen şirketlerin, taslak izahnamede belirtilen özet detayları şöyle:
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
55.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Dmr Unlu Mamuller
50.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Durukan Şekerleme
15.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Altınkılıç Gıda
33.885.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Penti Tekstil
144.344.694 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Alcas Metal
17.186.300 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Meka Beton Santralleri
15.900.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Ebebek Mağazacılık
48.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Gıpta Ofis Kırtasiye
40.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Tab Gıda
46.483.400 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Büyük Hekimoğulları Gıda
165.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler
37.950.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Hat – San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat
44.300.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Reeder Teknoloji
197.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Şeker Yatırım Menkul Değerler
50.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Efor Çay
35.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Tarkim Bitki Koruma
5.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Akçelik Demir Çelik
26.250.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
207.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
36.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Dofer Yapı Malzemeleri
17.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Mega Metal
60.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Borlease Otomotiv
54.050.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
73.700.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Narlı Feribot İşletmeciliği
6.250.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
30.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Tavuk Dünyası
18.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Oba Makarnacılık
Oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olup, pay miktarı açıklanmadı.
Kızılay İçecek
9.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
SMM Tekstil
12.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Hdm Çelik Boru
40.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm
15.200.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Tezkim Tarımsal Kimya
13.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Kaymet Metal
10.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Kıraç Galvaniz
28.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Netcad Yazılım
18.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Mikro Yazılımevi
95.907.079 Pay halka arz edilecek. Dağıtım yöntemi belli değil.
OutMedya İletişim
3.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Destek Finans Faktoring
19.166.667 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma
4.500.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri
24.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Sümer Faktoring
24.000.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Omega Elektrik Pano
11.600.000 Pay, oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
N11 Doğuş Planet
33.000.000 Pay, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/2023-halka-arz-takvimi-ve-detaylar