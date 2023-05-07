İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağına ilişkin mesajı verdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 2 farklı tahminde bulundu.Konuyla ilgili tahminlerini CNN Türk’e açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
- Asgari ücretle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin bununla ilgili asgari ücret enflasyona yenik düşerse tekrar komisyonu toplayıp iyileştirme yapılması ile ilgili bize ipuçlarını vermişti.
Temmuz ayında ikinci kez toplanmasıyla ilgili ipuçları verildi. Asgari ücret komisyonu toplamda 15 kişi üzerinden değerlendiriliyor. Çalışma Bakanlığı üzerinden başkanlık yapılarak temsilen 5 kişi, işçi kesiminden temsilen 5 kişi ve iş veren kesimini temsilen 5 kişi oluyor.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Burada ana olarak toplantıda enflasyon verileri üzerinden değerlendiriliyor. Gerekli görülürse refah payı eklentisi yapılıyor.Enflasyon belirleyici olunca ilk 6 aylık enflasyon temmuzdan sonraki ücretleri belirlemede önemli rol oynuyor.
İLK 4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15.22
Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 6.65, şubatta 3.15, martta 2.29 ve nisanda 2.39. Mayıs ve haziran ayları takip eden ayın 3’üne kadar açıklanacak. Buradaki 4 aylık veri üzerinden enflasyon yüzde 15.22’ye geliyor. Yıllık bazda yüzde 43.68’e gelmiş oldu.