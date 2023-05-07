İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar

- Asgari ücretle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin bununla ilgili asgari ücret enflasyona yenik düşerse tekrar komisyonu toplayıp iyileştirme yapılması ile ilgili bize ipuçlarını vermişti.

Temmuz ayında ikinci kez toplanmasıyla ilgili ipuçları verildi. Asgari ücret komisyonu toplamda 15 kişi üzerinden değerlendiriliyor. Çalışma Bakanlığı üzerinden başkanlık yapılarak temsilen 5 kişi, işçi kesiminden temsilen 5 kişi ve iş veren kesimini temsilen 5 kişi oluyor.