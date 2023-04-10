İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri

Geçtiğimiz günlerde 2 bin liraya çıkan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri...

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İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri - Resim: 1 1 4

Geçtiğimiz günlerde bin 100 TL'den 2 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak. 

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SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

• Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

• Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

• Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri - Resim: 3 3 4

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

• Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

• Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri - Resim: 4 4 4

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.