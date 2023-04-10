İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri
Geçtiğimiz günlerde 2 bin liraya çıkan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri...
Geçtiğimiz günlerde bin 100 TL'den 2 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak.
SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.
• Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.
• Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.
• Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.