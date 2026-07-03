İşte güncel rakamlar: Bedelli askerlik, engelli aylığı, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı..

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı yüzde 13,52 olarak resmen kesinleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İşte güncel rakamlar: Bedelli askerlik, engelli aylığı, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı..
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Memur maaş katsayısında yaşanan bu artış, doğrudan memur zammına endeksli olan sosyal yardımları, kıdem tazminatı tavanını ve bedelli askerlik ücretini de sil baştan değiştirdi.

1 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde geçerli olacak yeni ödeme tutarları, kuruşu kuruşuna şu şekilde netleşti:

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE BÜYÜK ARTIŞ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) katsayı açıklaması öncesi memur zammına göre hesaplanan yeni bedelli takvimi şekillendi. Yılın ikinci yarısında başvuru yapacak yükümlülerin ödeyeceği tutarlar:

Bedelli Askerlik Ücreti: 416.361,30 TL'den 472.653,34 TL seviyesine yükseldi.
Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezası (Aylık): 4.857,55 TL'den 5.541,29 TL'ye çıktı.

ENGELLİ AYLIKLARI KAÇ TL OLDU?

Engelli vatandaşlara ve ailelerine ödenen aylık destek ödemeleri, engel oranlarına göre şu şekilde güncellendi:

%40 - %69 Arası Engelli Aylığı: 5.103,34 TL'den 5.793,31 TL'ye yükseldi.
%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 7.655,01 TL'den 8.689,96 TL'ye ulaştı.
18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 5.103,34 TL'den 5.793,31 TL'ye çıkarıldı.

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) YENİ TUTARI

Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşında da artışa gidildi. Bu aylıktan yararlanabilmek için kişinin kendisi ve eşinin gelir durumu dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3'te 1'inden (2026 yılı için belirlenen kişi başı sınır: 9.358,50 TL) az olan vatandaşların alacağı yeni tutar:

65 Yaş Aylığı: 6.393,02 TL'den 7.257,35 TL'ye yükseldi.

İŞÇİLERİ İLGİLENDİREN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Çalışanların işten ayrılırken aldıkları yıllık kıdem tazminatının tavan sınırı, doğrudan en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesine bağlı olduğu için yeniden hesaplandı. Giydirilmiş brüt ücreti bu sınırın üzerinde olan herkesi ilgilendiren yeni tavan:

Kıdem Tazminatı Tavanı: 64.948,77 TL'den 73.729,84 TL'ye yükseltildi.

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