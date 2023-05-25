İşte halka arz onayı bekleyen şirketler
2023 yılı halka arz bekleyen yatırımcılar için hızlı geçiyor. Şirketler ise sıraya girmiş durumda. İşte Yatırımcılar tarafından halka arz olmayı bekleyen bazı şirketler.
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Son zamanların oldukça tercih edilen yatırım araçlarından biri olan borsada, yatırımcılar en çok halka arzları takip ederek para kazanma yoluna gitmektedirler.
2023 Yılı içerisinde halka arz olmayı bekleyen ve SPK'dan onay bekleyen şirketleri bu yazımızda yazdık. SPK, her hafta açıkladığı bülten ile şirketlerin sermaye artırımları ve halka arz onaylarını açıklamaktadırlar.
2023 YILI İÇERİSİNDE ONAY BEKLEYEN TASLAK HALKA ARZLAR
• Güllük Mandalya
• Cosmer Kimya
• Yeşil Global Enerji
• Adra Gayrimenkul
• Baydöner
• Narlı Feribot
• Ferbis Tarım
• Enerya Enerji
• A1 Capital