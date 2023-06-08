İşte piyasalarda gün sonu: Altın, döviz ve borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 5.549,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.458,76, en yüksek 5.593,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 5.554,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,18 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 6.210,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank, Yapı Kredi ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.96 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 kayıpla 1 milyon 460 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,3049 lira, satışta 23,3983 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,0049 lira, satışta 23,0971 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 139 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 76 dolardan işlem görüyor.