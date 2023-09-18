İşte tüm senaryolar! 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli, asgari ücrette yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Asgari ücretin belirlenmesi için her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına başlayacak. Bununla birlikte, ihtiyaç halinde bir ara zam yapma seçeneği de bulunacak ve bu karar gelecek yıl içinde alınabilecektir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal gerekliliklere göre oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komitesi tarafından belirlenmektedir. Bu komite, işçi, işveren ve hükümetten olmak üzere toplam 15 temsilciden oluşur. Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılır ve yeni asgari ücreti belirlemek için teamül gereği aralık ayında dört kez toplanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli verilerden biri enflasyon olacak. Ahaber'de yer alan habere göre geçmiş yıllardaki enflasyon verileri ve hedeflenen enflasyon oranları dikkate alınarak yeni asgari ücret belirlenecek. İşte asgari ücretin tespitinde kullanılabilecek bazı formüller şu şekilde:

FORMÜL 1

Yıllık enflasyon, mevcut asgari ücrete eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 8,506 TL'den 14,036 TL'ye çıkabilir.

FORMÜL 2

Yıllık enflasyon, mevcut asgari ücrete eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 11,402 TL'den 18,813 TL'ye çıkabilir.

FORMÜL 3

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zama yıllık enflasyon eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 11,402 TL'den 14,937 TL'ye çıkabilir.

FORMÜL 4

İkinci yarıdaki enflasyon oranında bir zammın ardından refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 11,402 TL'den 15,707 TL'ye çıkabilir.

FORMÜL 5

Yeni asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 11,402 TL'den 15,165 TL'ye çıkabilir.