Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,07'ye yükseldi. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki anket döneminde 4,0975 olan yıl sonu dolar/TL beklentisi, bu anket döneminde 4,2220'ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,07'ye yükseldi.



TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 77 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, nisan ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 olurken, haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşti.



Bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 10,07'ye yükseldi. Mart ayı anketinde yüzde 9,24 ve yüzde 8,31 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, nisan anketinde sırasıyla yüzde 9,62 ve yüzde 8,63 oldu.



Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48,2 milyar dolar iken, bu anket döneminde 50,8 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47,7 milyar dolar ve 49 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,0975 iken, bu anket döneminde 4,2220'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4,1877'den 4,3306'ya çıktı.



Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,7'ye yükseldi



GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, nisanda 4,7'ye çıktı. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,5 oldu.



BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,53 iken, bu anket döneminde yüzde 12,77'ye yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise yüzde 12,75'ten yüzde 12,96'ya çıktı.



Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 13,55 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,55, yüzde 13,52, yüzde 13,34, yüzde 12,91 ve yüzde 12,01 oldu.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentilerinin tamamında yüzde 8,00 oldu.