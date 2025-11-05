İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak

İsa Karakaş, uygulamada yaşanan adaletsizliği gidermek amacıyla yeni bir yöntem geliştirildiğini belirterek, "Her ilin ayrı ayrı ceza kesmesi yerine, sadece iş yeri merkezinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulamasına geçildi" dedi.