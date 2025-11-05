İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2026’da devreye alacağı yeni kontrol mekanizması ile engelli çalıştırmayan işverenler anında tespit edilecek, cezalar ise ciddi oranda artacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 1

2022 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam 2 milyon 511 bin 950 engelli birey bulunuyor.

1 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 2

Bu kişilerin yaklaşık 775 bini "ağır engelli" kategorisinde yer alırken, engelli nüfusun 1,4 milyonunu erkekler, 1 milyondan fazlasını ise kadınlar oluşturuyor.

2 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu tabloyu dikkate alarak iş yerlerinde engelli istihdamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

3 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 4

Ekonomim'e göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerinde engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeleri sıkı takibe aldı. Konuyla ilgili konuşan Karakaş, engelli vatandaşların istihdamını teşvik etmek amacıyla devletin işverenlere çeşitli destekler sunduğunu belirtti.

4 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 5

50’den fazla çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinin, personelinin en az %3’ünü engelli bireylerden seçmesi yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

5 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 6

İsa Karakaş, uygulamada yaşanan adaletsizliği gidermek amacıyla yeni bir yöntem geliştirildiğini belirterek, "Her ilin ayrı ayrı ceza kesmesi yerine, sadece iş yeri merkezinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulamasına geçildi" dedi.

6 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 7

YENİ YILDA OTOMATİK TAKİP BAŞLIYOR

Karakaş, 2026 yılı itibarıyla hayata geçecek yeni uygulamayı şu sözlerle duyurdu:
"Engelli çalıştırmak zorunda olanlar SGK kayıtlarıyla taranacak, uyumsuz işverenler radar gibi anında tespit edilecek."

7 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 8

Yeni sistem olan "Çalışan Bildirim Sistemi" ile engelli kotasına uyulmayan durumlar anlık olarak izlenebilecek.

8 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 9

Karakaş ayrıca, kontenjan hesaplamalarında belirli ya da belirsiz süreli tüm çalışanların dikkate alındığını vurguladı.

9 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 10

Engelli hâle gelen mevcut işçilere öncelik verilmesi gerektiğini ve engelli bireylerin Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam edilmesinin zorunlu olduğunu da ifade etti.

10 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 11

2026’DA CEZALAR %25,49 ORANINDA ARTACAK

İş yerlerinde 50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için, istihdam edilmeyen her engelli işçi ve her ay için 30 bin 81 TL tutarında idari para cezası uygulanıyor.

11 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 12

Bu cezanın her yıl yeniden değerleme oranında artırıldığını söyleyen Karakaş, 2026’dan itibaren söz konusu cezanın %25,49 oranında artış göstereceğini açıkladı.

12 13
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak - Resim: 13

Ayrıca, engelli istihdamını zorunlu hale getirmek adına önümüzdeki süreçte bu cezaların iki katına kadar çıkarılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

13 13