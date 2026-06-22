İsviçre'den gelen haber piyasayı salladı! Altında yeni dalga başladı

ABD ile İran arasında savaşa kalıcı çözüm bulmak amacıyla İsviçre'de yürütülen barış görüşmelerinden "cesaret verici" haberler geldi. Diplomatik ilerlemenin ardından ons altın 4 bin 220 doların üzerini test ederken, gram altın ve gümüş fiyatlarında da yükseliş kaydedildi. Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaşa kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığının açıklanmasının ardından yükselişe geçti.

ONS VE GRAM ALTINDA ERKEN SAATLERDE YÜKSELİŞ

Külçe altının ons fiyatı erken saatlerde 4 bin 220 doların üzerine çıktı. Ons altın gün içinde dalgalı bir seyir izlese de saat 16:40 sularında Cuma gününe göre yüzde 0,95 artışla 4 bin 195 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise aynı saatlerde yüzde 1 artışla 6 bin 267 TL seviyesinde bulunuyor.

Barış Görüşmelerinden "Cesaret Verici" İlerleme

Katar ile Pakistan, İsviçre'de yapılan ilk üst düzey barış görüşmelerinde "cesaret verici ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Görüşmelerin hafta boyunca süreceği açıklandı.

Taraflar arasında, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla Tahran ile Washington arasında bir iletişim hattı kuruldu. ABD ile İran geçen hafta gerilimi azaltma sürecini başlatan ve yeni görüşmeler için 60 günlük süre öngören mutabakat zaptını imzalamıştı.

Savaşın Başlangıcından Bu Yana %20 Gerileme Altın, üst üste 3 haftadır değer kaybederken 28 Şubat'ta ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi.

GÖZLER ABD VERİSİNDE: GÜMÜŞ DE YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Yatırımcıların perşembe günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini izleyeceği belirtildi. Verinin hızlanmaya işaret etmesi bekleniyor.

Gümüş fiyatlarında da hareketlilik hakim. Gümüş, geçen haftaki yüzde 4,6'lık düşüşün ardından yüzde 2,98 değer kazanarak 66,76 dolardan işlem görüyor.