Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümüne gelen soru ve verilen yanıt şu şekilde:
"Şu an çalışmış olduğum şirket grup şirketi. Beni diğer şirkete haklarımı devrederek geçirdikleri takdirde, yeni geçtiğim şirkette 120 gün çalışmadan işten çıkartırlarsa işsizlik maaşı alabilir miyim?
Ocak 2019’da 7161 sayılı yasanın 25. maddesi ile değiştirilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesinde, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanların işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği belirtilmektedir.
Sizi grup şirketi içinde bir başka şirkete haklarınızı devrederek geçirmeleri durumunda, eğer hizmet akdi kesintisiz devam ediyorsa, yeniden 120 gün çalışmadan işsizlik ödeneğine hak kazanabilirsiniz. Arada bazı günler işsizlik sigortasına prim yatırılmamış olsa bile, hizmet akdinin devam ediyor olması ödeneğe hak kazanmak için yeterlidir.
Grubun diğer şirketinde çalışırken iş sözleşmenizin 4857 sayılı İş Kanunu Madde 25/II’de sayılan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında işverence feshedilmesi durumunda, aynı işverende çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın 120 gün koşulu yerine getirilmiş olacağından işsizlik ödeneğinden yararlanabilirsiniz.
Bunun için ayrıca son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır. "
ulusal.com.tr
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