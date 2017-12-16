"Çiftçi desteklensin, ithal et durdurulsun..." Burdurlu üreticinin talebi açık ve net. Hükümetin et ithalatı kararına karşı çıkan üreticiler, mevcut hayvan varlığının korunmasını ve çiftçinin desteklenmesini istiyor

Bakanlık et ithal ediyor, çiftçi her heçen gün batağa sürükleniyor. Çünkü eti ucuzlatmanın çözümü ithalden değil, çiftçinin desteklenmesinden geçiyor.



Üstelik ithalat eti ucuzlatmadı. Fiyat aynı. Buna karşılık girdi maliyetleri sürekli artış gösteriyor.



Burdur'da bakanlığın politikasına üreticiler tepkili. Önemli bir sorun da buzağıların kesilmesi...



Üretici, damızlık hayvan kesilmesin çiftçi desteklensin istiyor.



Çiftçi adeta kaderine terkedildi. Hayvan beslemek çok pahalı. Verilen kredi ve destekler de daha çok büyük çiftlik sahiplerini kapsıyor.



Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, üreticinin teşvik edilmesini istiyor.



ulusal.com.tr