Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
İstanbul'da onlarca tutuklama var
İstanbul'da onlarca tutuklama var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İthal hurda kağıda tepki

İthalata bağımlı ekonomi, hurda kağıt toplayıcılarını da zora sokuyor. 12 büyük geri dönüşüm fabrikasının ortak kararla yurt dışından atık kağıt ithal etmesine, sokak atık toplayıcıları tepkili. Emekçiler, ithal kağıt nedeniyle ülke ekonomisinin yıllık 10 milyar lira zarara uğrayacağı görüşünde.

İthal hurda kağıda tepki
Geri dönüşüm fabrikalarının ortak kararla yurt dışından atık kağıt ithal etmesine sokaklarda kağıt toplayan emekçilerden tepki geldi.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman,  ithal atık kağıt nedeniyle zor duruma düştüklerini söyledi.

Ulusal Kanal'a konuşan Karaman, ithalat politikasının ülke ekonomisine de zarar verdiğini belirtti.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.