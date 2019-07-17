İthal hurda kağıda tepki

Geri dönüşüm fabrikalarının ortak kararla yurt dışından atık kağıt ithal etmesine sokaklarda kağıt toplayan emekçilerden tepki geldi.
Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, ithal atık kağıt nedeniyle zor duruma düştüklerini söyledi.
Ulusal Kanal'a konuşan Karaman, ithalat politikasının ülke ekonomisine de zarar verdiğini belirtti.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.