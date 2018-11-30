Muz, dünyanın en çok tüketilen meyvelerinin başında geliyor. Ülkemizde üretimindeki büyük artış tüketime de yansımaya başladı. Türkiye’nin en önemli muz yetiştiriciliği merkezlerinden Antalya’da, son 5 yılda üretim alanlarında yüzde 75’lik bir artış yaşandı. Gazipaşa ilçesinde açık ve kapalı alanda üretim yapılıyor. Muz üreticisi, ‘ithal edilmesin, biz üretiriz’ diyor.

Muz üretimi yıldan yıla artıyor.



Türkiye’nin en önemli muz üretim merkezlerinden Antalya’da son 5 yılda muz üretim alanlarında yüzde 75'lik bir artış yaşandı. Gazipaşa ilçesinde açık ve kapalı alanda toplamda 14 bin 900 dekarda muz üretimi yapılıyor.



Özellikle örtü altı bahçelerde yılın 365 günü verim alınabiliyor. Hem verim hem de kalite artıyor.



Peki üretimde verimi düşüren en önemli faktörler neler?



Tüm bunlara dikkat edince de, verim giderek artıyor.



Muzun tek düşmanı aslında soğuk değil. Kırmızı örümcek zararlısı da üretimi zora sokuyordu. Ta ki üreticiler biyolojik mücadeleyle buluşuncaya kadar.



Zahmetli bir sürecin ardından dünyanın en lezzetli, en aromatik ve en doğal muzu da böylece üretiliyor. İçerdiği vitaminler ve mineraller ile birlikte tam bir besin kaynağı olan muzun faydaları da saymakla bitmiyor.



Gazipaşalı muz üreticiye göre ithal muza ihtiyaç yok.



ulusal.com.tr