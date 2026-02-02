İTO açıkladı: İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!

MUTFAK VE SAĞLIK HARCAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Gıda ve sağlık harcamalarındaki fiyat artışları da vatandaşın cebini etkiledi. Gıda grubunda yeşil soğan yüzde 57,95 ile başı çekerken, onu yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık ve yüzde 48,29 ile kabak takip etti.