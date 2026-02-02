İTO açıkladı: İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
İstanbul Ticaret Odası, 2026'nın ilk ayına dair piyasa verilerini paylaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasa şeffaflığını sağlamak adına İstanbul'da 2026 Ocak ayına ait perakende fiyat hareketlerini kamuoyuna duyurdu.
İTO’nun açıkladığı verilere göre, indekste yer alan 336 ana maddeden 248’inin fiyatı artarken, yalnızca 38 üründe düşüş gözlendi.
Ocak ayının zam şampiyonu, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan uçak bileti oldu.
Bilet fiyatları bir önceki aya göre yüzde 66,63 oranında artış gösterdi. Ulaştırma grubunda ayrıca otopark saatlik ücretleri yüzde 37,14, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri ise yüzde 24,93 oranında zamlandı
MUTFAK VE SAĞLIK HARCAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Gıda ve sağlık harcamalarındaki fiyat artışları da vatandaşın cebini etkiledi. Gıda grubunda yeşil soğan yüzde 57,95 ile başı çekerken, onu yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık ve yüzde 48,29 ile kabak takip etti.
Taze fasulye yüzde 47,02, maydanoz yüzde 37,19, dolmalık biber yüzde 36,86 ve domates fiyatları yüzde 36,29 oranında yükseldi.
Sağlık harcamalarında ise en büyük artış yüzde 50 ile diş muayene ücretinde yaşandı. Diş çekme ücreti yüzde 35,25, diş dolgu ücreti yüzde 34,20 ve ameliyat ücreti yüzde 16,45 oranında arttı.
Diğer kalemlerdeki artışlar ise şöyle sıralandı: Ev hizmetleri yüzde 36,63, resmi evraklarla ilgili ücretler yüzde 35,68, kargo ücreti yüzde 25,71, altın mücevherat yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretleri yüzde 20,27 ve edebi kitaplar yüzde 19,25.
GİYİM SEKTÖRÜNDE İNDİRİM RÜZGARI
Fiyatı en çok düşen ürünler ise ağırlıklı olarak Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda görüldü. Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ürün, yüzde 19,52’lik gerilemeyle kadın elbisesi oldu.
Giyim grubundaki diğer düşüşlerde kadın kabanı yüzde 13,13, kadın eteği yüzde 11,11, kadın gömleği yüzde 10,76 ve kadın montu yüzde 6,96 oranında ucuzladı. Ayrıca çocuk eşofmanı yüzde 5,42, kadın kazağı yüzde 4,30, kadın pardösüsü yüzde 3,84, çocuk montu yüzde 2,79, kadın ayakkabısı yüzde 2,30, kışlık kadın pijaması yüzde 2,14, erkek montu yüzde 2,07, erkek botu yüzde 1,90 ve kadın botu yüzde 1,64 oranında değer kaybetti.
Giyim dışındaki azalışlar ise sınırlı kaldı; gıda grubunda portakal yüzde 6,33, ulaştırma grubunda günlük araba kiralama ücreti yüzde 6,20 oranında düşüş gösterdi.