İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, megakentte perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. 2025 yılına kıyasla 2026 yılının temmuz ayında yıllık enflasyon ise yüzde 35,20 seviyesine ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 1

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin temel göstergesi kabul edilen İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin temmuz ayı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 2

İTO 2023=100 bazlı indeks verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, megakentteki fiyat değişimlerinin genel tablosunu ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi baz alınarak yapılan analizlerde hem yıllık bazdaki hem de aylık periyottaki hareketlilik detaylı olarak kayıtlara geçti.

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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 3

SAĞLIK HARCAMALARI ZİRVEDE, ULAŞTIRMA TAKİPTE

Tüketici Fiyat İndeksi içindeki harcama grupları aylık değişim oranlarına göre incelendiğinde, temmuz ayında en yüksek grup artışının yüzde 9,77 ile sağlık harcamalarında yaşandığı tespit edildi. Bu grubu yüzde 4,42 ile ulaştırma ve yüzde 3,69 ile haberleşme harcamaları izledi. Devam eden sıralamada eğlence ve kültür harcama grubunda yüzde 2,50, konut harcamalarında yüzde 2,01 ve ev eşyası grubunda yüzde 1,60 oranında yukarı yönlü ivme gözlemleniyor.

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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 4

Aynı dönem tablosunda lokanta ve oteller harcama grubundaki fiyatlar yüzde 1,54 artarken, eğitim harcamalarında bu oran yüzde 1,47 olarak gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise yüzde 0,77'lik bir artış oranı saptandı.

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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 5

FİYATI DÜŞEN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

İndekste yer alan kategoriler arasında aylık bazda fiyat azalışı kaydedilen tek alan giyim ve ayakkabı harcama grubu oldu. Bu grupta fiyatlar yüzde 0,66 oranında geriledi.

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İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu - Resim: 6

Fiyat değişimlerini tetikleyen arka plan etkenleri incelendiğinde; sağlık, ulaştırma ve haberleşme harcama gruplarındaki yükselişte bazı ürün ve hizmetlere yansıyan kamu kaynaklı fiyat değişimlerinin etkili olduğu belirlendi. Eğlence ve kültür ile konut harcama gruplarındaki hareketlilik doğrudan piyasa koşullarıyla açıklanırken, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışları ise mevsimsel etkilere bağlandı. Giyim ve ayakkabı harcamalarında gözlenen düşüş ise bu alandaki aşağı yönlü fiyat eğilimini yansıttı.

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enflasyon İTO