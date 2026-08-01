İTO açıkladı: İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu

Fiyat değişimlerini tetikleyen arka plan etkenleri incelendiğinde; sağlık, ulaştırma ve haberleşme harcama gruplarındaki yükselişte bazı ürün ve hizmetlere yansıyan kamu kaynaklı fiyat değişimlerinin etkili olduğu belirlendi. Eğlence ve kültür ile konut harcama gruplarındaki hareketlilik doğrudan piyasa koşullarıyla açıklanırken, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışları ise mevsimsel etkilere bağlandı. Giyim ve ayakkabı harcamalarında gözlenen düşüş ise bu alandaki aşağı yönlü fiyat eğilimini yansıttı.