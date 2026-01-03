İTO Aralık ayı rakamlarını açıkladı: İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre aralık ayında perakende fiyatlarda en yüksek artış yüzde 52'ye yaklaşan oranla sağlık ürünlerinde görülürken, en büyük düşüş ise ulaşım kaleminde yaşandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların takip ettiği aralık ayı perakende fiyat değişim raporunu yayımladı.
İTO verilerine göre, aralık ayında indekste yer alan 336 ana üründen 186'sının fiyatı yükselirken, 59 ürünün fiyatında düşüş kaydedildi.
ZAM ŞAMPİYONU SAĞLIK ÜRÜNLERİ OLDU
Aralık ayında fiyat artışında zirveye yerleşen kalem, yüzde 51,95'lik oranla antiseptiklerin de dahil olduğu "diğer sağlık ürünleri" grubu oldu.
Sağlık ürünlerini gıda kalemleri takip etti. Taze fasulye yüzde 46,57, salatalık yüzde 40,17, üzüm yüzde 25,52 ve patlıcan yüzde 18,82 oranında zamlandı.
Listede dikkat çeken diğer artışlar ise şöyle sıralandı: Şarap yüzde 11,76, dana eti yüzde 10,81, kabak yüzde 10,50, çocuk bezi yüzde 9,30, fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, oyuncak yüzde 6,25 ve patates yüzde 6,18. Ayrıca altın mücevherat ve margarin yüzde 5,74, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56 ve konserve mısır fiyatlarında yüzde 5,50 artış görüldü.
BİLET FİYATLARINDA VE KIŞ SEBZELERİNDE DÜŞÜŞ
Aralık ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok azalan ürün ise yüzde 28,52'lik düşüşle uçak bileti oldu.
Gıda tarafında ise mevsim sebzelerindeki ucuzlama dikkat çekti. Karnabahar yüzde 24,94, portakal yüzde 20,01, pırasa yüzde 18,63, limon yüzde 17,23, kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48 ve sivri biber yüzde 10,52 oranında değer kaybetti.
Fiyatı düşen diğer kalemler arasında yüzde 6,80 ile dolmalık biber, yüzde 6,54 ile ıspanak ve yüzde 5,35 ile muz yer aldı. Ulaşım ve enerji grubunda şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 6,46, benzin fiyatı ise yüzde 4,61 geriledi. Ayrıca çocuk pantolonu yüzde 3,40, havuç yüzde 3,38, yumurta yüzde 2,83 ve erkek botu fiyatları yüzde 2,76 oranında azaldı.