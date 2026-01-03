İTO Aralık ayı rakamlarını açıkladı: İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Fiyatı düşen diğer kalemler arasında yüzde 6,80 ile dolmalık biber, yüzde 6,54 ile ıspanak ve yüzde 5,35 ile muz yer aldı. Ulaşım ve enerji grubunda şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 6,46, benzin fiyatı ise yüzde 4,61 geriledi. Ayrıca çocuk pantolonu yüzde 3,40, havuç yüzde 3,38, yumurta yüzde 2,83 ve erkek botu fiyatları yüzde 2,76 oranında azaldı.