İTO İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı! Yüzde 51 artışla zirveye oturdu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ağustos 2026 İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İTO İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı! Yüzde 51 artışla zirveye oturdu
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 İndekste yer alan 336 ana üründen 175'inin fiyatı yukarı yönlü hareket ederken, 60 üründe düşüş görüldü. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39'luk rekor artışla zam şampiyonu olurken, fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 26,54 ile şeftali oldu.

AĞUSTOS AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Okulların ve sınav dönemlerinin yaklaşmasıyla özel öğretim ve kurs ücretleri artış tablosunun zirvesine oturdu:

Sınav Hazırlık Kurum Ücreti: %51,39
Altın Mücevherat: %13,33
Salatalık: %11,01
Akaryakıt (Benzin): %10,68
Badana ve Boya Malzemeleri: %9,39
Sigara: %8,77
Çilek: %8,61
LPG (Otogaz): %8,15
Çay: %7,25
Kola: %7,14
Maden Suyu: %5,84
Özel TV Yayın Hizmetleri: %5,65
Tuvalet Sabunu: %5,55
Hazır Kahve: %5,25
Domates: %4,92
Kuru Soğan: %4,74

AĞUSTOS AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Yaz aylarının bereketi ve tarla hasadının artmasıyla taze meyve ve sebze fiyatlarında belirgin gerilemeler yaşandı:

Şeftali: -%26,54
Üzüm: -%22,98
Limon: -%17,79
Erik: -%14,93
Kavun: -%14,87
Sivri Biber: -%14,41
Dolmalık Biber: -%14,16
Karpuz: -%13,69
Çarliston Biber: -%12,27
Patlıcan: -%11,53
Armut: -%10,97
Kabak: -%8,01
Taze Fasulye: -%7,92
Havuç: -%7,70
Sarımsak: -%4,94
Akaryakıt (Dizel / Mazot): -%4,30

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