"Ticari Faaliyet Endeksi sonuçlarımız özellikle mart ayında piyasadaki canlanmanın artacağına işaret ediyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, İTO'nun Ticari Faaliyet Endeksi sonuçlarının özellikle mart ayında piyasadaki canlanmanın artacağına işaret ettiğini bildirdi.



Oran, İTO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılının Türkiye tarihi açısından kritik bir yıl olduğunu vurgulayarak, geçen yılın Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin ekonomi cephesindeki doğrudan tezahürü olduğunu söyledi.



2017'nin Türkiye’nin yeni sıçrama döneminin başlangıcı olduğunu belirten Oran, "Yıl içinde, gerek Suriye meselesinde oynadığımız öncü rol, gerek Katar’la ilgili yaşanan süreçte gösterdiğimiz sağduyu, gerekse Kudüs konusunda ortaya koyduğumuz güçlü irade küresel aktörlerin hesaplarını bozdu. Ülkemize yönelik türlü tehditler işe yaramadı. Amerika’nın vize kısıtlamasından, Halkbank davasına, AB’nin ülkemize takındığı demokrasi dışı tutumlardan, Irak’taki referandum sürecine kadar pek çok politik hamle bizleri durduramadı.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik sıkıntılardan da hakkıyla sıyrılmayı bildik. ABD Başkanı Trump'ın başlattığı küreselleşme karşıtı adımları, Kuzey Kore’nin nükleer silah tehdidi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları gibi pek çok mesele bu yürüyen gemiyi sekteye uğratamadı. Bugün, son çeyrekte ortaya koyduğumuz başarıyla Çin ve Hindistan dahil tüm ülkeleri geride bırakarak dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk." diye konuştu.

Oran, otomotiv, makine, savunma sanayilerinde tarihin en yüksek ihracat rakamlarına imza atıldığını belirterek, Borsa İstanbul'da firmaların yılın genelinde yüzde 48 değer kazandığını, dünyanın en cazip menkul kıymet piyasası olduğunu dile getirdi.



"Avrupa'da artacak alım gücü ihracatta yeni rekorlara kapı aralıyor"

İTO Başkanı Oran, geçen yıl istihdam Seferberliği'nde İstanbul 461 bin 936 kişi ile en fazla ilave istihdam sağlayan şehir olduğunu kaydetti.

İstihdamın artışının devam etmesi gerektiğini belirten Oran, "Yakaladığımız bu ivmeyi 2018’e taşıyabilmeliyiz. Tahminler, bu yıl küresel büyümede önemli bir toparlanma olacağı yönünde. Özellikle Avrupa bölgesinde artacak alım gücü ihracatta yeni rekorlara kapı aralıyor. Biz de İTO olarak dış pazarlara dönük projelerimize hız verdik." şeklinde konuştu.



Oran, ekonomide beklentilerinin olumlu olduğunu belirterek, "Ticari Faaliyet Endeksi sonuçlarımız, özellikle mart ayında piyasadaki canlanmanın artacağına işaret ediyor." dedi.





İstanbul'da 2017'de 46 bin firma açıldı

Öztürk Oran, İTO kayıtlarına göre, geçen yıl açılan firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 46 bin 247’ye ulaştığını, açılan yabancı firma sayısının da yüzde 27,5 artışla 4 bin 475 olduğunu kaydetti.



Haftalık İstanbul Ticaret Gazetesi'nde, İTO üyelerinin araç, makine, işyeri alım-satım, personel alımı gibi her türlü ticari talebinin yayınlanabileceği bir seri ilanlar sayfasına yer açtıklarını belirten Oran, üyelerinin bu ilanlarını ücretsiz şekilde 145 bin farklı adrese ulaşan gazetede yayınlatabileceklerini söyledi.

Meclis toplantısında İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ile İTO Başkanı Öztürk Oran, İTO Meclis Üyesi ve Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu'na teşekkür plaketi verdi.