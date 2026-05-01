İTO verileri açıkladı: İstanbul’da enflasyon nisanda aylık yüzde 3,74 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2026 dönemine ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74 oranında artarken, yıllık bazdaki yükseliş yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin Nisan 2026 sonuçları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, şehirdeki perakende fiyatlarda nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 3,74 artış kaydedildi.

Endeksin yıllık görünümü incelendiğinde, fiyatlardaki artış eğiliminin güçlü bir şekilde devam ettiği görülüyor. 2025 yılı nisan ayına göre hesaplanan yıllık değişim oranı, yüzde 36,83 olarak kayıtlara geçti. Ortaya çıkan bu veriler, İstanbul özelinde perakende fiyatlarındaki yükselişin kesintisiz sürdüğünü net bir biçimde ortaya koyuyor.

ZAM DALGASI TEMEL TÜKETİMİ VURDU

Açıklanan istatistikler ışığında, şehirdeki enflasyonist baskının kaynakları da şekilleniyor. Aylık bazda gözlenen yüzde 3,74'lük yükselişin, özellikle temel tüketim kalemlerinde yaşanan fiyat hareketlerinden beslendiği değerlendiriliyor.

