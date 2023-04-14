İzdemir Enerji halka arz hazırlığında

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beher değeri 1,00 TL olan 75.000.000 adet payın sermaye artırımı, 40.100.000 adet payın ise mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzı olmak üzere toplam 115.100.000 adet payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arz işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım raporunun yer aldığı başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak 14.04.2023 (Bugün) tarihinde teslim edilmiştir.