İzdemir Enerji (IZENR) borsada ne zaman işlem görecek?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim (IZENR), yarın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Şirket, 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde 19 TL fiyatla halka arz oldu. Halka arzın büyüklüğü 2,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arzda 2,6 milyondan fazla bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Bu, Türkiye’nin en büyük bireysel yatırımcı katılımı olan halka arzlarından biri oldu.

İzdemir Enerji, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Elektrik üretimi için kömür, doğalgaz ve güneş enerjisi kaynaklarını kullanıyor. Şirketin halka arz gelirinin %20-25 işletme sermayesi, %75-80’i güneş enerjisi elektrik santrali (GES) kurmak için kullanılacak. Şirket, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak çevreci bir vizyon sergiliyor.

İzdemir Enerji’nin hisseleri yarın Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Şirketin borsa kodu "IZENR" olacak. Şirketin halka açıklık oranı %24,02 olacak. Şirketin halka arz iskontosu ise %19,8 olarak belirlendi.

İzdemir Enerji “IZENR” koduyla, 16 Ağustos Çarşamba günü sabahı Borsa İstanbul’da ‘Gong Töreni’ düzenleyerek işlem görmeye başlayacak. Bu tören, şirketin halka arz sürecini tamamladığını ve borsada işlem görmeye hazır olduğunu simgeliyor.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim (IZENR), eşit dağıtım yöntemiyle yaptığı talep toplama işleminde 2.648.422 Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan talep aldı. Şirket, 16 Ağustos Çarşamba günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye hazır.

IZENR HALKA ARZ DETAYLARI

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR), Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimlerini geçtikten sonra talep toplama işlemlerini sonlandırdı. Halka arzın büyüklüğü 2.624.280.000 TL oldu. Halka arz sonucunda bireysel yatırımcılara tahmini olarak 35-36 lot (665-684 TL) hisse paylaştırıldığı belirtildi.

Yurt içi bireysel yatırımcıdan, planlanan tahsisatın 5,3 katı; yurt içi kurumsal yatırımcıdan da 3,5 katı oranında talep geldi.

İzdemir Enerji, 16-17-18 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da “IZENR” koduyla işlem görmeye başlayacak.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır.