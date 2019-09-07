İzmir'de Çin rüzgarı

88. İzmir Enternasyonal Fuarı Uluslararası İzmir İş Günleri'nde “Türkiye-Çin İş Forumu” düzenlendi. Forum, Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümet yetkilileri ile iki ülke iş çevrelerini bir araya getirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin hükümeti ile yapılan görüşmelerde önemli kararlar alındığını belirtti. İzmir’deki heyetler arası görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini vurgulayan, Pekcan, “ciddi adımlar atmaya karar verdik. Şimdilik bu kadarını söylüyorum” dedi.

“Türkiye-Çin İş Forumu”nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Pekcan’ın açıklamadığı kararları “sürpriz gelişmeler” olarak yorumladı. Ticaret Bakanı, Türkiye-Çin ekonomik işbirliğinin, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Avrupa’ya yeni bir nefes aldıracağını söyledi.

Çin Ticaret bakan Yardımcısı Chenggang Li, Türk kirazının Çin sofralarına girdiğini açıkladı. Çinli bakan, Antep fıstığı ile süt ürünlerinin Çin’e ihracatının önünün açıldığını belirtti. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li de 2019’un son çeyreğinde Türk süt ürünlerinin Çin pazarına gireceğini açıkladı.

Çin’in Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının tanıtıldığı forumda Çinli hükümet yetkilileri Mega projelerde işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Forumu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Chengdu (çengdu) şehri arasında dostluk ve işbirliği iyi niyet anlaşması, Şangay Uluslar arası Teknolojik Değişim Nerkezi ile İzmir Ticaret Odası arasında mutabakat metni, ICBC Türkiye ile Sichuan Hava Yollarında işbirliği anlaşması imzalandı.

ulusal.com.tr