İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı üçüncü oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada yıl başından itibaren toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 2,86 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,65 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,20 liraya yükseltildi.



"İzmir Büyükşehir Belediyesi halka eziyet etmektedir"

Oturumda söz alan AKP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi.

İzmir'de ulaşım zararlarının zamla kapatılmaya çalışıldığını belirten Doğan, "Başarısız ESHOT Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi halka eziyet etmektedir. Su ve otopark zamları almış başını giderken bir darbe de ulaşım alanında geldi. Bu zammın arkasında art niyet var." dedi.

Doğan, Anadolu'da aynı ulaşım hizmetini verip, ulaşım zararını göze alarak indirim yapan ya da zam yapmayan belediyelerin olduğunu vurguladı.

Toplu ulaşımın belediyelerin temel hizmeti olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Zamma gerekçe olarak artan akaryakıt giderlerini ya da ücretsiz binişlerden ettiğiniz zararları ve bilet gelirlerindeki düşüşü gerekçe göstereceksiniz. Akaryakıt giderlerinde tasarruf için ulaşımda devrim yapmaya kalktınız. Çevreci elektrikli otobüsler alacağız dediniz. Onu da başaramadınız. Madem akaryakıt giderleri artıyor, o zaman elektrikli otobüs filosu kurun. Hani onu beceremediniz. Her seferinde söyledik, kurumun her yıl katlanarak artan şu tüketim giderlerine ve israfına çare bulun dedik. Kurumun ettiği zararı İzmirlilere neden fatura ediyorsunuz?"



İZBAN'da bindiğin kadar öde modeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeni yıldan itibaren ulaşıma yüzde 10 zammın yanı sıra İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) yeni ödeme modeline gideceklerini açıkladı.

Kocaoğlu, İZBAN'da 15 Şubat'tan itibaren başlayacak yeni ödeme modelini şöyle anlattı:

"İZBAN'da 15 Şubat tarihinden itibaren gittiğin kadar öde mantığıyla fiyat uygulamasına geçilecektir. Tam biletin parası hesaptan düşülecek. 25 kilometreden sonraki her kilometre için tam biletten 7 kuruş, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için 4 kuruş, öğretmenler için 5 kuruş ilave ücret alınacaktır."

Havalimanı ile Menemen istasyonları arasının 51 kilometre mesafe olduğunu dile getiren Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Havalimanı İstasyonundan binişte en uzun mesafe Aliağa İstasyonu olup 76 kilometredir. Mesafe ücreti olan 6,48 lira ücreti biniş anında karttan bloke edilecektir. Menemen'de inişte kartın tekrar sisteme okutulmasıyla 1,75 lira karta iade edilecektir. Bu işlem sonucunda Havalimanı İstasyonu'ndan binen bir yolcumuz, 4,60 lira ile Menemen'e ulaşacaktır."