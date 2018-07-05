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İzmir halinde fiyatlar düşüşte

İzmir halindeki sebze ve meyve fiyatlarını ekranlarına getireceğiz şimdi. Halde en ucuz meyve, kilosu 50 kuruşa kadar düşen kırmızı erik. En pahalı ürün ise 5 lira ile kiraz. Patetes ve soğan da yeni mahsulün çıkması nedeniyle ucuzladı.

İzmir halinde fiyatlar düşüşte

Sebze ve meyve fiyatı, yerine göre farklılık gösteriyor. İstanbul'da 3 buçuk lira olan kırmızı erik, İzmir halinde 50 kuruş ila 1 lira arasında satılıyor.

İzmir'deki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde fiyatlar düşüşte...

Taleple birlikte yükselen fiyatlara ürün stoklaması da eklenince haziran ayında fiyatlar cep yakmıştı.

En ucuz meyve, kilosu 50 kuruşa kadar düşen kırmızı erik olurken, en pahalı ürünler ise 5 lira ile kiraz ve 7 lira ile limon oldu. 

Limonun halden çıkış fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Pazara markete gidene kadar 10 liraya çıkıyor. Limonun hem Rusya'ya ihraç edilmesi hem de ekimin az olması fiyatı biraz yükseltti.

Çiftçi, hükümetin tarım politikaları nedeniyle önceki yıllarında soğan ve patetes ekememişti. Bu da fiyatın yükselmesine neden olmuştu.

Şimdiyse soğan ve patetes artık zirveden iniyor. Yeni mahsül piyasaya sürüldü.

Etiketler; #sebze #meyve #hal
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